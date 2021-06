L'économie belge a progressé au premier trimestre, d’un pourcent

Par rapport au premier trimestre de 2020, qui s'inscrivait déjà dans le contexte de la crise du Covid-19, la croissance s'établit à -0,6 %. L'activité économique n'a dès lors pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise du Covid-19, précise la BNB.



Les ménages ont augmenté leurs dépenses de consommation et leurs investissements de, respectivement, 0,9 % et 2,7 %. Les administrations publiques ont, elles aussi, intensifié leurs dépenses de consommation et leurs investissements de, respectivement, 1,3 % et 4,4 %. Quant aux investissements des entreprises, ils ont augmenté de 2,2 %. L'évolution de ces investissements a été influencée positivement par des opérations spécifiques relatives à l'achat et à la vente de navires à l'étranger, ajoute la BNB.



Concernant le commerce extérieur, les importations de biens et de services ont baissé plus nettement durant cette période (-1,3 %) que les exportations (-0,5 %). Les exportations nettes de biens et de services ont exercé une incidence positive sur l'évolution du PIB (0,7 point de pourcentage).



Enfin, au premier trimestre, l'emploi intérieur a progressé de 0,1 % sur une base trimestrielle, ce qui représente une hausse de 7.200 personnes. Par rapport à la période correspondante de 2020, le nombre de personnes au travail a crû de 0,2 % (ce qui représente une augmentation de 7.500 personnes).