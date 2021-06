Les écoles flamandes et la santé : pas assez d’alternatives à la viande et trop d’attention aux drogues

De plus en plus d'écoles flamandes proposent de l'eau du robinet gratuite et interdisent les distributeurs de sodas. Le fait d'accorder, très tôt, trop d'attention aux drogues illégales peut encourager les jeunes à tenter l’expérience au lieu de les en éloigner. Telles sont quelques conclusions qui se retrouvent dans une vaste étude sur la politique de prévention sanitaire dans les écoles de l'enseignement primaire et secondaire néerlandophone en Flandre et à Bruxelles.