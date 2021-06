Les premières foires de Flandre occidentale d’après confinement auront lieu à Oudenburg et Lo-Reninge

Le traditionnel marché du soir d'Oudenburg a été annulé mais les six stands de foire seront bien présents. L'échevine Romina Vanhooren (Open VLD) est convaincue qu'il est possible de respecter les règles sanitaires : "L'année dernière, nous avons également organisé une foire en août, nous avons alors établi un plan de circulation et demandé aux gens de garder leurs distances et de porter leur masque. Tout s'est bien passé et nous ne nous attendons pas à ce que ce soit différent cette fois-ci."