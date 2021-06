Une dizaine de personnes bénéficient d’une protection policière supplémentaire contre Jürgen Conings

En plus du virologue Marc Van Ranst, un certain nombre d'autres personnalités bénéficient d'une protection supplémentaire. Ce groupe de personnes ne comprendrait pas d'autres virologues, mais un avocat, ont appris les journaux à bonnes sources. On ne sait pas exactement ce que lui et les autres personnes concernées ont à voir avec l'affaire, mais la police craint qu'ils ne soient la cible du militaire en fuite. La protection policière peut varier, elle peut par exemple se limiter à des patrouilles supplémentaires à proximité d'une habitation.

Certains médias ont aussi cité le nom de la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS). Quant au virologue Marc Van Ranst il avait annoncé lui-même se trouver en un lieu sûr. Ce dernier avait été placé en sécurité ainsi que sa famille très peu de temps après la disparition de Jürgen Conings, après que l’enquête ait montré que Conings s’était caché durant plusieurs heures près de la maison de Van Ranst à Willebroek le soir de sa disparition.

Évidemment, toutes les personnes qui bénéficient d'une protection supplémentaire ne sont pas placées dans une "safe house". Il s’agit là d’une des mesures les plus radicales. La protection policière supplémentaire peut être assurée de différentes manières, et varie également selon le groupe de personnes figurant sur cette liste.

Par exemple, il peut s'agir uniquement de patrouilles de police supplémentaires à proximité de l’habitation. Outre les personnes, certains lieux peuvent également bénéficier d'une protection policière. Dans l'affaire Conings, il était déjà question d'une protection policière supplémentaire devant quelques mosquées du Limbourg.