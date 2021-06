10 ans et 5 millions d’euros pour réparer les dégâts causés par l'incendie au domaine de Brecht

Il est apparu immédiatement que le grand incendie du stand de tir dans le domaine militaire de Brecht avait causé beaucoup de dégâts : 570 hectares de réserve naturelle dont 15 % de lande sèche ont été réduits en cendres le 23 avril après une grave erreur lors d'un exercice de tir de l'armée.

Vendredi dernier, VRT NWS a révélé la cause exacte : l’incendie du Groot Schietveld à Brecht et Wuustwezel serait dû à l’utilisation de munitions au phosphore, alors qu’elles étaient interdites à ce moment-là en raison d’une sécheresse, le "code jaune" était d'application. En plus de la cause, les conséquences financières de l'incendie apparaissent maintenant clairement. Une estimation de l'Institut de recherche sur la nature et les forêts et de l'Agence pour la nature et les forêts montre que 5 millions d'euros et une période 10 ans seront nécessaires pour réparer les dommages causés à la lande.

Dans l'émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT), la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir, a déclaré qu'il faudrait beaucoup de temps et d'efforts pour réparer complètement les dégâts. De grandes zones devront être labourées (raclées) pour enlever la couche supérieure du sol brûlé. Ces travaux débuteront à l'automne.