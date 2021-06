A la rencontre des migrants victimes de refoulements violents aux frontières de l’Europe dans les Balkans

La Bosnie-Herzégovine est un pays qui ne fonctionne pas très bien. Certains parlent même d'un "État défaillant", c'est-à-dire un pays où le gouvernement n'a pratiquement aucun contrôle sur le terrain.

En 2018, deux-trois ans après la grande vague de migration sur la route des Balkans, les migrants ont commencé à choisir de plus en plus souvent la route de la Bosnie, car il devenait toujours plus difficile de passer par la Hongrie. Depuis lors, quelque 70.000 personnes sont arrivées en Bosnie, or il n'y a jamais eu plus de 5 à 10.000 personnes dans le pays au même moment.

L'accueil de ces migrants en Bosnie est principalement pris en charge par l'Organisation internationale pour les migrations, qui fait partie des Nations Unies. Mais il n'y a pas assez de centres d'accueil. De nombreux migrants et réfugiés campent donc dans des bâtiments délabrés, dans des tentes de fortune dans la zone frontalière.

L'organisation d'aide danoise Danish Refugee Council fournit des soins médicaux dans les camps officiels et dans le reste de la zone frontalière. Leurs équipes ont entendu de plus en plus de témoignages d'expulsions illégales ou de refoulements par la police croate. Elles ont également signalé les blessures qui en résultent, etont commencé à faire des rapports.