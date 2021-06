Brussels Airport fera payer les avions polluants jusqu'à 20 fois plus cher

La pandémie de Covid-19 a lourdement touché le plus grand aéroport du pays. En 2020, il enregistrait une perte nette de 147 millions d’euros. « C’est gigantesque, mais étant donné les circonstances, c’est encore acceptable », estime son CEO. "Mais chaque crise représente également une opportunité", poursuit Arnaud Feist. "Nous ne voulons pas un retour à la normale. Nous y voyons une opportunité de faire les choses différemment."

L'aéroport veut faire de la durabilité l'un de ses chevaux de bataille. Les tarifs imposés par Brussels Airport aux compagnies aériennes sont pour cela un bon levier, estime Arnaud Feist. Les nouveaux tarifs auraient dû entrer en application cette année, mais ont finalement été repoussés à 2023.

En 2016, l'aéroport avait déjà décidé de faire payer trois fois plus cher les gros pollueurs (sur base des émissions de CO2 et des nuisances sonores). "Nous ne sommes pas autorisés à interdire un certain type d'avions, mais nous pouvons rendre cela si cher que ça pourra décourager les compagnies de venir avec des vieux appareils à Brussels Airport. Elles ont été prévenues il y a quelques années, et si le régulateur donne son accord, nous débuterons en 2023."

A terme, l’aéroport de Zaventem pourrait ainsi faire payer 20 fois plus cher les plus gros pollueurs par rapport aux avions les plus modernes et écologiques.