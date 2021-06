De Lijn va commander à terme 350 bus électriques

La société De Lijn va lancer un appel d'offres. Dans un premier temps, 63 bus électriques seront commandés auprès de deux fournisseurs. Ceux-ci seront testés avant de poursuivre, en plusieurs phases, la commande auprès d'un des deux candidats.

Cette soixantaine de bus est destinée aux dépôts de Destelbergen (Flandre orientale), Genk-Winterslag (Limbourg) et Courtrai (Flandre occidentale) et devrait intégrer la flotte de la compagnie au second semestre 2022. Ce n’est qu’après la phase de test que les 290 autres bus pourront être commandés, mais aucun timing concret n’a encore été fixé.

A l’heure actuelle, De Lijn n’a que dix bus électriques en service : cinq à Louvain (Brabant flamand) et cinq à Anvers. Sur une flotte de 2.337 bus au total. Pour comparaison, la compagnie bruxelloise STIB roule avec 37 bus électriques actuellement.

Le budget total pour cette commande de 350 bus électriques et l'infrastructure de recharge inhérente est estimé à 200 millions d'euros environ.