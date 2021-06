Encore 1.200 patients Covid hospitalisés, recul des admissions quotidiennes

À la date du 30 mai inclus, 6,5 millions de doses de vaccins anti-Covid avaient été livrées en Belgique, indique le site web du service public fédéral Santé publique ce mardi après sa mise à jour hebdomadaire.

Au total, notre pays a reçu 6.650.235 doses des quatre vaccins autorisés. Pfizer (4,2 millions) a fourni les deux tiers, devant AstraZeneca (1,5 million) et Moderna (740.000). Le vaccin de Johnson & Johnson, lui, ne représente que 226.800 doses.

Près de quatre millions de doses ont été livrées en Flandre (3,82 millions) alors que la Wallonie en a reçu un peu plus de deux millions. Bruxelles s'est vu octroyer 682.345 doses et la Communauté germanophone un peu moins de 50.000. Un certain nombre de doses ont été conservées comme réserve stratégique pour l'armée, la justice et pour des essais cliniques.



Le SPF Santé publique précise également que 8,82 millions d'aiguilles et 10,57 millions de seringues ont été livrées pour la préparation des injections. En ce qui concerne l'administration du vaccin, la Belgique dispose de 1,9 million d'aiguilles, 3,69 millions de seringues et 12,18 millions de seringues serties, déjà équipées d'aiguilles.