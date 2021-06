La Belgique apporte une aide d'urgence au Népal face à une vague de coronavirus

Le Népal est durement touché depuis quelques semaines par une nouvelle vague de cas de coronavirus. Le pays a connu une hausse des contaminations début avril qui a culminé à la mi-mai avec plus de 9.000 cas par jour. Le nombre de contaminations a commencé à baisser lentement, mais le système de santé demeure sous pression.

Le matériel envoyé par la Belgique provient du stock stratégique du service public fédéral Santé publique et consiste en un million de masques chirurgicaux et 2.000 cathéters nasaux à oxygène, ont précisé les Affaires étrangères. Cette aide arrivera dans les prochains jours dans la capitale Katmandou par le biais du groupe d’intervention humanitaire belge B-FAST ("Belgian First Aid & Support Team").

La Belgique tient à exprimer sa solidarité avec la population népalaise confrontée à une phase difficile de la pandémie de Covid-19, souligne le communiqué. Le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement coordonne cette mission B-FAST (photo archives), un mécanisme auquel le cabinet du Premier ministre est associé, ainsi que le ministère de la Santé publique, la Défense, le ministère de l’Intérieur et le service public fédéral Stratégie et Appui pour le soutien logistique et administratif.