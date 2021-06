Une femme découvre un serpent dans son salon à Kuringen

Cette habitante de Kuringen a eu une très mauvaise surprise lorsqu'elle a vu un serpent dans son salon la nuit dernière. "Un voisin a rapidement posé une poubelle sur le serpent et un livre par-dessus", raconte Mathieu Helleputte du Service de sauvetage des animaux. "Nous avons donc pu attraper le serpent très rapidement. Mais la femme était très effrayée, elle n’osait plus rester à l’intérieur de sa maison et nous attendait dehors, sa fille a attendu notre arrivée dans les escaliers." Le serpent était un jeune individu, il a été emmené au Centre d'aide à la nature d'Oudsbergen.

Depuis des années, des serpents vivent près de la voie ferrée à Kuringen. Et ils s'y reproduisent aussi. Afin de limiter au maximum ce phénomène, l'Institut de recherche sur la nature et les forêts (INBO) recherche et attrape régulièrement ces serpents. Ainsi cette année, ils en ont déjà attrapé 15.

Le serpent-Ratier est une espèce de serpents de la famille des Colubridae il est originaire de Taiwan et peut mesurer entre 1,80 et 2,50 m.