Une nouvelle espèce de moustique découverte à Louvain

Pendant l'été 2019, des chercheurs ont posé des pièges à moustiques à Louvain, en Brabant flamand. "Sur les 107 moustiques capturés, la moitié appartenait au "Culex modestus", explique le professeur Leen Delang, du département de microbiologie, d'immunologie et de transplantation de la KU Leuven. "Un an plus tard, nous avons à nouveau posé des pièges à moustique et trouvé la même population."

"En apparence, le "Culex modestus" est très similaire au moustique commun tel que la plupart des gens le connaissent", indique le professeur Delang. "Nous ne savons pas encore si la piqûre de ce moustique provoque également une éruption cutanée avec démangeaisons. On ne sait pas non plus dans quelle mesure le moustique propage les virus, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour le déterminer."