Frank Vandenbroucke : "Un test PCR gratuit ou abordable pour ceux qui n’ont pas encore été vaccinés"

Et qu'en est-il des personnes qui ont refusé de se faire vacciner ?

"Je ne trouve pas qu’il faut rendre le test gratuit pour les personnes qui ont eu la possibilité (de se faire vacciner ndlr.) et qui ont refusé.. C'est leur propre responsabilité."

"Si nous voulons vraiment nous débarrasser de ce fléau, si nous voulons vraiment être le royaume de la liberté en septembre, alors il faut vacciner deux fois le plus grand nombre de personnes possible. Et nous devons également envoyer ce signal clairement", a conclu Frank Vandenbroucke.

Au niveau européen, les Etats membres ont refusé la gratuité des Tests PCR en raison du coût que cela ferait peser sur leurs finances publiques. Le compromis trouvé mentionne la nécessité de tests "abordables et accessibles", et l’engagement de la Commission européenne à mobiliser 100 millions d’euros pour acheter des tests, en recourant à un financement européen, "l’instrument d’aide d’urgence", et au besoin 100 millions supplémentaires, selon un texte consulté par l’AFP.