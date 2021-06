L'homme qui menaçait de faire exploser sa maison à Gijzegem a été maîtrisé par la police

Vers midi, la police d'Alost a été informée qu'un homme menaçait de faire exploser une maison. La police a immédiatement délimité une zone de sécurité autour de cette maison située sur la Steenweg à Alost et les habitants n'ont pas été autorisés à rentrer chez eux. Il s'agissait d'environ 200 personnes

Le bourgmestre d'Alost Christoph D'Haese (N-VA) s’est rendu sur les lieux avec le chef de la police. Fluvius, le gestionnaire du réseau d'électricité et de gaz naturel, a déconnecté le gaz et le courant électrique pour des raisons de sécurité. L'équipe ORCO (Support capacity for Risky and Complex Operations) de la police d'Alost était également sur place.

Il s'agissait d'un homme de 39 ans, connu de la justice pour d’autres faits, qui ne vivait dans la maison louée que depuis quelques mois. Vers 17 heures, la police a pu finalement le maîtriser. "Le parquet et le chef de la police sont sur place et donneront plus d'informations ultérieurement", a déclaré la porte-parole de la police.