Canon sonore contre les réfugiés en Grèce : "Un système pour les insectes, pas pour les gens", estime Sammy Mahdi

Le fait que la Grèce teste à sa frontière externe de nouvelles technologies pour empêcher ou dissuader les passages clandestins depuis la Turquie est revenu dans l'actualité cette semaine, avec par exemple l'utilisation d'un "canon sonore".

L'agence Associated Press y a notamment consacré un reportage paru lundi, qui a entrainé de nombreuses réactions politiques. On n'y parle pas seulement du fameux canon à son, installé sur un blindé et dirigé vers la Turquie, mais aussi d'un nouveau "mur de métal" le long de la rivière Evros ainsi que de tours d'observation équipées de caméras longue distance et à vision nocturne, et de détecteurs en tous genres, dont les données sont traitées par intelligence artificielle.