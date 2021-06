Euro et déconfinement forment un dangereux cocktail: les Bobs seront plus que jamais nécessaires

Cette campagne estivale, "Mon Bob est top", met l'accent sur le rôle important du Bob et sur la reconnaissance que lui témoignent les autres passagers du véhicule. "Notre but durant cet Euro de foot est que, grâce à Bob, la fête soit belle pour tous. Et c'est collectivement que nous pouvons y arriver, comme une équipe de 11 millions de Belges. Être Bob est en effet un réflexe responsable et amical, pour vivre la fête en toute sécurité", souligne le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet.

Dans le spot de campagne, on voit des accidents de la route commentés par des présentateurs sportifs de la chaîne Sporza (VRT). Une vidéo osée, un rien humoriste, mais qui, selon les responsables de la campagne, est nécessaire pour éveiller les consciences.

Visionnez la campagne en néerlandais ci-dessous :