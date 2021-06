Le ministre Ben Weyts cible la tête du député Kristof Calvo et suscite l’indignation

Plusieurs représentants de Groen ont exprimé leur indignation face à ces images. "Abattre des politiciens, est-ce normal monsieur le ministre ?", lui demande notamment le député flamand Björn Rzoska (Groen) sur Twitter. "Au moment où des virologues, des journalistes et des politiciens (dont votre président Bar De Wever) reçoivent des menaces de mort. A ce moment le ministre de l’Enseignement (!) tire sans sourciller sur mon collègue Groen, Kristof Calvo", peut-on encore lire dans sa publication.

Plusieurs autres représentants de Groen ont à leur tour fustigé Ben Weyts. "Comment un ministre peut-il tomber aussi bas ?", se demande notamment le député Stefaan Van Hecke. "A-t-il conscience de l’époque dans laquelle on vit ? On peut être fan de Kristof Calvo ou ne pas l’être du tout, mais si tu n’as pas conscience que cela ne se fait pas, c’est que tu as un gros problème".

Le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V), a également relayé le tweet de Björn Rzoska en réagissant : "Dégoutant. Ça n’a rien de drôle, surtout dans le contexte actuel. Un climat politique violent crée un climat social violent. Pourquoi donc, Ben Weyts ?"