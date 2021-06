Les chiens détecteurs de Covid sont efficaces, mais ils ne seront finalement pas utilisés en Belgique

La Task Force Testing, qui définit la stratégie de test en Belgique, n'utilisera pas de chiens de détection du coronavirus. L'UGent et l'ULiège ont pourtant formé six chiens pour détecter les personnes infectées. Cependant, le manque de cadre juridique pour le déploiement des animaux et le fait que la méthode canine ne soit pas plus efficace que les tests rapides ont poussé la Task Force à abandonner l'idée.