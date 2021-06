De Croo : "Il n'y a aucune discordance au sein du gouvernement sur la nomination d’Ishane Houach"

Plus tôt dans la journée, le chef du gouvernement avait déjà répondu sur le sujet à une députée de la N-VA qu'aucun parti autour de la table n'avait remis en question la décision. Le président du MR, Georges-Louis Bouchez, et ensuite le ministre David Clarinval ont jeté le trouble et donné l'impression à l'opposition et à de nombreux commentateurs que les libéraux francophones contestaient la réponse d’Alexander De Croo.

"En #KERN ce matin, en tant que représentant du MR, j'ai clairement exprimé notre opposition à la décision prise, sans concertation, par la Secrétaire d'État Sarah Schlitz (Ecolo) de désigner Ihsane Haouach comme nouvelle commissaire du gouvernement", a dit le ministre MR.