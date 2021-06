"Frein d’urgence" pour les zones à haut risque, l'horeca ouvert jusqu’à 23h30, à 75.000 aux grands événements

Le Codeco a également élaboré dix "astuces" pour se protéger un maximum cet été contre le virus. En voici la liste :

- Faites-vous vacciner

- Lavez-vous les mains régulièrement et suivez les règles d’hygiène de base quand vous toussez ou éternuez

- Malade ou des symptômes ? restez chez vous et contactez votre médecin

- Testez-vous : faites un autotest (vendu en pharmacie) avant d’aller rendre visite à quelqu’un si vous n’êtes pas vacciné

- Privilégiez les activités en plein air

- En petit groupe c’est plus sûr (plutôt à cinq qu’à cinquante)

- Si tous les membres d’un groupe présents sont vaccinés, ils peuvent enlever le masque

- Bien aérer et ventiler les espaces intérieurs

- Gardez une distance de sécurité d’un mètre et demi

- Même en voyage, restez prudents. Téléchargez le certificat covid numérique, téléchargez l’application Coronalert et informez-vous des mesures locales.

Pour rappel aussi, les personnes qui effectuent du télétravail pourront, dès mercredi 9 juin, retourner en moyenne un jour par semaine sur leur lieu de travail.

"Cet été ne sera pas encore un été normal. Mais en suivant bien les règles sanitaires de base, nous pourrons bénéficier d’un été plus agréable que celui de 2020. N’oubliez pas de savourer cet été, de façon sûre”, concluait le Premier ministre Alexander De Croo (photo). Le prochain Comité de concertation est prévu le 11 juin et se penchera notamment sur la poursuite de la mise en œuvre du Plan été à partir du 1er juillet.