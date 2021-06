Le principal suspect de la crise du fipronil condamné à 3 ans de prison avec sursis partiel

Les conséquences avaient été désastreuses: des centaines d'élevages de volailles en Belgique et aux Pays-Bas avaient été bloqués à l'été 2017 après la découverte, dans des œufs de poule, de cet insecticide utilisé dans les médicaments vétérinaires mais interdit dans la production alimentaire. Les victimes se sont vu accorder plus de 20 millions d'euros d'indemnisation.

Le 2 juin 2017, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) avait reçu une notification d'un élevage d'œufs à Saint-Nicolas (province d'Anvers) indiquant que, lors d'un échantillonnage, du fipronil avait été découvert dans des œufs destinés à la consommation humaine. Cette substance est efficace dans la lutte contre les parasites chez les animaux, mais elle est nocive pour l'homme et ne peut donc pas être utilisée chez les animaux destinés à la chaîne alimentaire.

L'entreprise de concassage d'œufs avait reçu les œufs d'une ferme avicole de Lokeren, dont la société néerlandaise de désinfection Chickfriend avait traité les hangars avec du Dega-16. Ce produit a été développé par Agro Remijsen, l'entreprise de Patrick R. et de son épouse. Il était présenté comme 100% naturel, à base de menthol et d'huile d'eucalyptus, mais contenait cependant une substance toxique, le fipronil, qui n'était délibérément pas mentionnée sur l'étiquette.

Patrick R. et sa femme avaient importé cette substance de Roumanie et l'avaient distribuée sans disposer des licences nécessaires. Le Dega-16 a été fourni à la société Chickfriend, qui l'a distribué aux Pays-Bas et dont les deux dirigeants ont été condamnés, chez nos voisins, à un an de prison pour leur rôle dans la crise du fipronil.