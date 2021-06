Les cyclistes subissent encore beaucoup d’agressivité à Bruxelles

En novembre et décembre 2020, la VUB et la VRT NWS ont distribué un questionnaire aux cyclistes flamands et bruxellois. Ils ont été interrogés sur leurs expériences sur la route au cours des six derniers mois. La recherche a été menée par le professeur Bas de Geus (VUB). L'enquête a été complétée par 724 participants bruxellois et 593 flamands. Dans cet article, nous nous concentrons sur les résultats de Bruxelles. Les résultats ne sont bien sûr pas représentatifs de tous les habitants de Bruxelles (cyclistes et non cyclistes), mais donnent une image fiable du cycliste bruxellois.