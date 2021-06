Nouvelle opération de recherche au parc de Haute Campine, mais Jürgen Conings reste introuvable

On ne sait pas encore pourquoi les recherches sont à nouveau menées dans le parc national de Haute Campine. Mais comme toutes les fois précédentes, il semble qu'il n'y ait aucune information concrète sur la présence de Jürgen Conings à cet endroit. Ce qui est certain, c'est que dans le cadre de l'enquête judiciaire, une nouvelle piste est envisagée.

D'après la chroniqueuse judiciiare de VRT NWS, Caroline Van den Berghe, cette opération serait liée aux coups de feu entendus au tout début de la recherche de Jürgen Conings, alors qu'il venait de disparaître, le 18 mai".

"Si une piste se présente dans le parc qui pourrait être utile, ils doivent y retourner. Le danger que représente cet homme (Jürgen Conings ndlr.) est bien trop grand pour être ignoré", a encore expliqué Caroline Van den Berghe, ce matin dans "De ochtend" sur Radio 1.

"S'il n'y a pas de trace, ils doivent pouvoir cocher cette case également, c'est comme ça que ça se passe dans les grandes enquêtes. Dans le jargon judiciaire, on appelle cela "fermer des portes", pour se rapprocher de l'endroit où ils pourraient le trouver." Selon Caroline Van den Berghe, il n'est pas exclu que le suspect ait deux autres armes sur lui.

Les enquêteurs supposent que Conings est toujours en vie. "Rien n'indique qu'il soit mort. Toutefois, plus le processus est long et plus il pourrait aller dans le sens du suicide", estime Caroline Van den Berghe. Rappelons que Jürgen Conings avait laissé des lettres d'adieu.