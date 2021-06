Un "tour de rattrapage" pour la seconde dose de vaccin à la fin de l’été

Avec le slogan "Donnez la priorité au vaccin plutôt qu’à vos vacances", le gouvernement flamand a tenté de convaincre un maximum de citoyens de se faire vacciner, aussi pendant les vacances d’été. "Mais nous constatons que l’envie de vacances et la planification de l’injection de la seconde dose de vaccin ne sont pas conciliables pendant cette même période estivale", expliquait ce vendredi après-midi Dirk Dewolf de l’Agence flamande des Soins et de la Santé. "En plus de cela, certains secteurs, comme celui de la construction, ne peuvent choisir librement le moment de leurs congés".

C’est la raison pour laquelle un "tour de rattrapage" sera organisé, pour tous ceux qui n’ont pas encore reçu leur seconde dose de vaccin, pour quelque raison que ce soit. "Le but n’est toujours pas que vous laissiez tomber votre première dose parce que vous avez des projets de vacances. Ne reportez pas la première dose. Pour la seconde dose, nous trouverons une solution si vous partez en vacances", résume Dewolf.

L’Agence examinera ces prochains jours comment organiser concrètement ce "tour de rattrapage". Mais "faites savoir à votre centre de vaccination si vous venez vous faire vacciner ou pas. Nous ne pouvons nous permettre de gaspiller des vaccins". Le tour de rattrapage sera probablement limité dans le temps, à quelques semaines. Tout dépendra aussi des réserves de vaccins. "Etant donné que les secondes doses seront encore administrées à la population large au début du mois d’août, les vaccinations de rattrapage auront sans doute lieu fin août ou début septembre", précise l’Agence flamande.

Les citoyens concernés devront vraisemblablement s’inscrire eux-mêmes pour ce nouveau tour, au centre de vaccination de leur région. Et il n’est actuellement pas question en Belgique de mélanger les vaccins. La deuxième dose devra donc être de la même firme pharmaceutique que la première dose.