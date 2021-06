Le rat détecteur de mines formé par des Belges prend sa pension

Lors de la remise de cette distinction, Magawa avait presque 6 ans et avait déjà retrouvé une quarantaine de mines antipersonnel et 28 restes d’explosifs de guerre. Pendant ses cinq ans de carrière, Magawa a aidé au nettoyage de quelque 225.000 m2 de terres, l'équivalent de 42 terrains de football, selon l'ONG Apopo. Au total, le gros rongeur a détecté 71 mines et 38 munitions non explosées.

Mais aujourd’hui Magawa a besoin d’un peu de repos en prend donc sa pension. Un événement qui lui vaut à nouveau l’attention de la presse internationale.

Apopo - acronyme de l’expression néerlandaise "Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling" (en français : Développement d'un produit de détection anti-mines terrestres) - est une organisation non gouvernementale belge qui forme des cricétomes des savanes pour leur apprendre à détecter des mines terrestres ou la tuberculose.

Sa mission est de mettre au point une méthode de détection à l'aide de cricétomes (aussi appelés rats de Gambie), afin de résoudre des problèmes mondiaux et d'inspirer un changement social positif. L'organisation travaille surtout en Afrique (Angola, Mozambique, Tanzanie) et en Asie (Thaïlande et Cambodge).

Apopo a été fondé par Bart Weetjens, qui possédait déjà des rats domestiqués quand il était enfant et a naturellement établi un lien particulier avec ces rongeurs. Quelques années plus tard, il a développé un intérêt important pour l'Afrique, où il a voyagé à plusieurs reprises alors qu'il était étudiant. Songeant aux faibles moyens des agriculteurs, il a eu l'idée d'utiliser des rongeurs pour détecter des mines anti-personnel.