Police et justice lancent un appel à témoins du meurtre d’une femme à Evere

Le dimanche 30 mai, vers 19h40, la victime âgée de 36 ans et mère de trois enfants se promenait en rue avec son bébé dans une poussette lorsqu'elle a été agressée mortellement au moyen d'un objet tranchant au croisement de la rue des Deux Maisons et de l'Avenue du Cimetière de Bruxelles à Evere. Le suspect aurait pris la fuite par la rue des Deux Maisons, en direction de la rue Willy Van Der Meeren.

Un suspect âgé de 21 ans a été interpellé après les faits et la chambre du conseil a décidé vendredi de prolonger pour un mois sa détention préventive. D’après son avocat, Mr Eddy Kiaku, l’homme souffre de problèmes psychiques et est connu de la police, mais pour des faits mineurs. Il nie toute implication dans le meurtre de la jeune femme qui laisse deux enfants de 8 et 11 ans.

"Dans le cadre de cette enquête, les enquêteurs recherchent des personnes qui auraient été témoins de ce fait ou qui auraient des informations sur celui-ci", indique la police dans son avis. "Il est aussi demandé aux personnes qui possèdent des photos ou des vidéos de ce fait ou du suspect en fuite de prendre contact avec les enquêteurs. La discrétion est assurée."

Toute personne qui aurait été témoin des faits ou disposerait d'informations sur l'affaire peut prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800/30.300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.