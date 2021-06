Un homme qui avait menacé Zuhal Demir obtient une suspension du prononcé

Le tribunal correctionnel de Tongres a accordé vendredi une suspension du prononcé de la condamnation à l'homme qui avait menacé la ministre flamande à l'Énergie et l’Environnement Zuhal Demir (photo) et sa famille, par courrier électronique. Le procureur avait requis une peine de trois mois de prison et une amende de 800 euros.