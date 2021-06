Boxe thaïlandaise et kick-boxing reçoivent un soutien financier flamand

"La Flandre compte 171 clubs de kick-boxing et boxe thaïlandaise, avec plus de 9.000 pratiquants", précise le ministre flamand des Sports. "Avec cette décision, nous pourrons mieux soutenir ce sport de combat, notamment dans le domaine d’une pratique saine et éthique du sport. La décision est une bonne nouvelle pour les sportifs. Il ne s’agit pas seulement d’une reconnaissance symbolique. Cela permettra dans la pratique de contribuer à une plus grande professionnalisation de cet art martial", indiquait Ben Weyts.

Muay thai est une variante du kick-boxing, dans laquelle les combattants combinent les coups de pieds et poings à des techniques du coude et des genoux. La boxe thaïlandaise est aussi surnommée l’art des huit membres en référence aux huit parties des bras et jambes utilisées par les pratiquants (hommes et femmes) pour combattre.

Ce sport est reconnu au niveau international par le Comité olympique international. VKBM²O est la fédération flamande de kick-boxing et muay thai. Elle joue un rôle de pionnière dans le domaine d’une pratique du sport saine et éthiquement responsable.