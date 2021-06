Décès d'un étudiant après un baptême : les 18 prévenus seront-ils renvoyés en correctionnelle ?

Le 5 décembre 2018, le club estudiantin avait prévu une épreuve de baptême à laquelle ont pris part Sanda Dia, 20 ans, et deux autres bleus. L'activité avait débuté à Louvain et s'était poursuivie dans un chalet à Vorselaar (province d'Anvers). L'état de santé du jeune homme s'était nettement dégradé après qu'il avait ingurgité de l'alcool et de l'huile de poisson. La victime, originaire d'Edegem (province d'Anvers), devait décéder le 7 décembre 2018 à l'hôpital. Il souffrait d'hypothermie et plusieurs de ses organes étaient endommagés.

L'audience en chambre du conseil sur ce dossier devait se tenir début septembre 2020. Des demandes de devoirs d'enquête complémentaires ont cependant été déposées, entraînant la suspension de la procédure en chambre du conseil. Certaines demandes ont été acceptées, d'autres non. Les devoirs d'enquête complémentaires sont terminés. Le parquet du Limbourg avait fait savoir mi-mai que l'enquête était bouclée.

Plusieurs membres du cercle estudiantin souhaitaient que le médecin urgentiste de l'hôpital de Malle, où avait été admis Sandra Dia, soit aussi poursuivi. Mais leur requête n'a pas été suivie. Un collège d'experts a réexaminé le rôle de l'urgentiste et a estimé que ce dernier n'avait rien à se reprocher. Des rapports médicaux ont en outre révélé que la victime était en bonne santé avant de prendre part aux activités de baptême.

Les 18 personnes impliquées pourraient être poursuivies pour homicide involontaire, administration volontaire de substances nuisibles ayant entraîné la mort, traitement dégradant et négligence coupable.