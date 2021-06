Les investissements étrangers en Belgique ont baissé de 15%, la Flandre reste la région la plus attractive

En 2020, la Belgique a enregistré 227 projets qui ont généré la création de 5.098 emplois. La Flandre reste la région la plus attractive avec plus de la moitié des projets, tandis que la Wallonie a reculé par rapport aux chiffres records de 2019.

Le classement est dominé par la France, devant le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Espagne. Le Royaume-Uni est par ailleurs devenu le plus grand investisseur en Belgique alors que les États-Unis et la France ont réduit drastiquement leur nombre de projets. La Chine a elle presque doublé ses projets d'investissement sur le territoire belge.