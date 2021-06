Record de vaccinations cette semaine en Flandre, avec 667.485 injections de prévues

De nombreux centres de vaccination prévoient cette semaine des rangées supplémentaires pour pouvoir assurer tous les rendez-vous prévus.

La vaccination devrait également se dérouler plus rapidement car un public plus jeune est désormais attendu. "Les antécédents médicaux sont donc moins nombreux", explique Karolien Smets, du centre de vaccination de Lint. "C’est aussi l’été, et les gens sont donc moins habillés", poursuit-elle.

Le bon déroulement des vaccinations est également lié aux milliers de bénévoles qui viennent apporter leur aide dans les centres. Les infirmiers, médecins et pharmaciens y viennent également régulièrement en dehors de leurs heures de travail pour prêter main forte. Cette semaine record devrait donc se dérouler sans embuches.