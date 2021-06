Un test de néerlandais imposé en 3e maternelle : l'élève qui ne réussit pas pourrait devoir refaire son année

La période de contrôle a été établie entre le 10 octobre et le 30 novembre "pour que les écoles aient la liberté de choisir à quel moment elles préfèrent l’organiser", précise Ben Weyts. "Les écoles peuvent par exemple décider de tester les écoliers les plus âgés en octobre et les plus jeunes en novembre. Le contrôle n’a pas lieu avant octobre, car les enfants doivent avoir le temps de se remettre dans le bain après les vacances d’été", souligne-t-il encore.

En cas de retard observé chez un élève, celui-ci pourra le rattraper durant l’année. "Si à la fin de la maternelle, le retard reste trop important, le conseil de classe pourra alors conseiller d’ajourner le passage de l’enfant vers l’école primaire. Si les parents ne suivent pas ce conseil, l’élève sera alors obligé de suivre un trajet d’intégration linguistique en première primaire", conclut-il.