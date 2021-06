Le record de télétravail a été battu en mars dernier

D'autre part, toujours selon SD Worx, un Belge sur trois veut continuer à travailler à domicile au moins une fois par semaine. Un pourcentage plus élevé pour les femmes (39,8%). D'après une enquête du prestataire de services RH Tempo-Team, une personne sur cinq estime que son lieu de travail a besoin d'un lifting alors que se profile un retour progressif au bureau. Plus d'un salarié sur trois (39%) se plaint entre autres du bruit ambiant sur son lieu de travail et un sur cinq estime que trop de personnes travaillent au même endroit.

Un quart des interrogés indiquent devoir travailler avec une lumière artificielle et près de la moitié disent qu'il faudrait investir davantage dans l'ergonomie. Enfin, 14% des sondés estiment que l'hygiène sur le lieu de travail devrait faire l'objet d'une plus grande attention. "Lorsque les travailleurs disposent d'un lieu de travail agréable, cela a un réel impact sur leur motivation et leur bien-être", explique le professeur Anja Van den Broeck (KU Leuven).

"Par exemple, nous constatons qu'une moins bonne santé mentale et physique est liée à un lieu de travail qui présente des défauts : nuisances sonores, beaucoup de personnes ensemble, absence de lumière du jour et nettoyage superficiel." D'après l'experte, les employeurs choisissent trop souvent de faire des économies, par exemple sur le nombre de postes de travail. "Ils ne doivent cependant pas sous-estimer les coûts en termes de bien-être et de santé."