Les premiers assouplissements du "plan été" entrent en vigueur ce 9 juin

Sport

Les compétitions et entraînements sportifs professionnels peuvent se poursuivre sans limitation du nombre de participants. Pour les amateurs, la jauge sera portée à 50 personnes à l'intérieur et 100 à l'extérieur. Les vestiaires et douches resteront fermés.

Les clubs ou associations pourront organiser des activités de groupe avec un maximum de 50 personnes par groupe, sans nuitée, jusqu'au 24 juin et 100 personnes par groupe à partir du 25 juin.

Les centres de fitness pourront rouvrir, avec compteur de CO2 obligatoire. Les vestiaires et douches communs resteront fermés et le masque sera obligatoire avant et après l'exercice.

Evénements et cultes

Les fêtes, réceptions et banquets seront à nouveau autorisés pour des groupes jusqu'à 50 personnes. Les buffets seront également à nouveau autorisés, dans le respect des protocoles sanitaires.

Les services religieux, les mariages, les funérailles et les crémations pourront avoir lieu à l'intérieur avec un maximum de 100 personnes et à l'extérieur avec un maximum de 200 personnes, officier de l'état civil ou ministre du culte non compris. Pour les grands événements majeurs, les règles ne changeront pas avant le 13 août.

Rassemblements

Les rassemblements de plus de quatre personnes resteront interdits dans l'espace public entre minuit et 5 heures du matin, à l'exclusion des enfants jusqu'à 12 ans. Entre 5 heures du matin et minuit, ce nombre est porté à dix au maximum.

Les manifestations seront autorisées avec un maximum de 100 personnes, avec un parcours préétabli.

Masque

En Région bruxelloise, il ne sera plus obligatoire de porter un masque buccal en plein air, sauf dans les rues commerçantes très fréquentées.