Moins d’accidents, de victimes et de décès sur nos routes en 2020

Les périodes de confinement, suivies d'assouplissements, ont donné le rythme relève Statbel. On comptait ainsi plus de la moitié d'accidents en moins en avril 2020 par rapport à avril 2019 (-55,5%). Une augmentation graduelle de mai à août a ensuite été observée, suivie d'une forte croissance en septembre, puis d'une nette baisse en novembre (-38,4%).

Le nombre de personnes ayant perdu la vie dans les 30 jours suivant l'accident a aussi été le plus faible en avril pendant le premier confinement, à la suite des mesures de limitation des déplacements (-53,6%). En septembre, on observe une forte croissance par rapport à 2019 (+59,6%), note l'office belge de statistique. Elle concerne principalement les cyclistes, les piétons, les motocyclistes et les conducteurs de voitures.

Le nombre d'accidents baisse fortement dans les trois Régions par rapport à 2019. Il diminue de 18,1% en Région de Bruxelles-Capitale pour atteindre 3.217 accidents, de 19,2% en Région flamande (18.653 accidents) et de 21,9% en Région wallonne (8.362 accidents). La baisse du nombre absolu de personnes décédées 30 jours après l'accident est la plus marquée en Wallonie (-80 tués 30 jours, soit 229), suivie par la Flandre (-61, soit 254) et la Région de Bruxelles-Capitale (-4, soit 16).