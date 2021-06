55 millions d’euros pour ouvrir les centres de vaccination jusqu'à mi-octobre en Flandre

Le gouvernement flamand a débloqué 55 millions d'euros pour ouvrir les centres de vaccination encore jusqu'à la mi-octobre, ont annoncé ce mercredi les ministres des Affaires intérieures et de la Santé, Bart Somers et Wouter Beke. Cette mesure est prise notamment pour organiser en Flandre un tour supplémentaire de vaccination à la fin des vacances d’été à l’attention de tous les citoyens qui, pour une raison quelconque, n’auront encore pu recevoir la seconde dose de leur vaccin contre le Covid-19. C’est ce qui avait été annoncé vendredi à la conférence de presse hebdomadaire de l’Agence flamande Soins et Santé sur l’avancement de la campagne de vaccination. La Région wallonne annonce entretemps avoir envoyé ce mercredi les dernières invitations à la vaccination à sa population adulte.