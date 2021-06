Des jeunes venus de Bruxelles et du nord de la France provoquent une grande bagarre à Gand

Les jours d’ouverture de la zone de baignade, les visiteurs qui ne proviennent pas de Gand ou de Flandre orientale doivent réserver leur place pour pouvoir accéder au domaine. Ce système va toutefois être renforcé et restreint. Le terrain sera par ailleurs davantage sécurisé via des barrières et des caméras de surveillance supplémentaires. "Une liste noire va également être mise en place. Les personnes qui se comportent mal ne pourront plus entrer", a précisé le bourgmestre de Gand, Matthias De Clercq (Open VLD).

La Ville veut également empêcher les groupes de jeunes malintentionnés d’accéder au domaine de Blaarmeersen. La police aura dès lors une mission supplémentaire. "Je leur ai donné la permission de contrôler systématiquement les cartes d’identité, que ce soit de la gare vers le domaine, ou dans le domaine même", poursuit Matthias De Clercq. "Il faut que ce soit extrêmement clair : les fauteurs de trouble ne sont pas les bienvenus à Gand, ni à Blaarmeersen. Nous ne l’acceptons vraiment plus", prévient le bourgmestre.