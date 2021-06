Sur près de 5.100.000 vaccins administrés en Belgique, 17.524 effets indésirables ont été signalés

Les personnes se sont plaintes, dans la majorité cas, des symptômes suivants: fièvre, douleurs musculaires, sensation de malaise et réactions au point d'injection. "Ces réactions sont normales et indiquent une activation du système immunitaire. Elles disparaissent généralement après quelques jours", indique l'AFMPS.

Avec les vaccins à ARNm (Pfizer/BioNTech et Moderna), ces effets indésirables ont été plus fréquemment signalés après l'administration de la deuxième dose, tandis qu'avec Vaxzevria (AstraZeneca), ils ont été plus fréquemment signalés avec la première dose.