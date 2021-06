Une petite éclipse solaire visible depuis la Belgique ce jeudi !

L'ombre de la lune s'est étendue sur la Belgique mais aussi sur 59 autres pays. Plus on monte dans le nord de l'Europe, plus le soleil s'est caché derrière la lune. Le spectacle était ainsi beaucoup plus grandiose en Russie, au Canada et au Groenland.

La dernière fois que le soleil s'est partiellement assombri sur l'Europe centrale remonte au 20 mars 2015. La lune avait caché plus de 70% du cercle solaire.