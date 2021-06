La saison balnéaire est ouverte à Wenduine, "respectez les sauveteurs"

Le gouverneur de Flandre occidentale, Carl Decaluwé, a appelé au respect des sauveteurs lors du coup d'envoi de la saison estivale à la Côte. "Nos sauveteurs sont un maillon essentiel de notre sécurité. C'est pourquoi j'appelle tout un chacun à leur témoigner davantage de respect", a indiqué le gouverneur.

L'année dernière, plusieurs incidents visant des sauveteurs ont émaillé l'été, notamment à Blankenberge. Le gouverneur a également exhorté les sauveteurs à se faire vacciner le plus rapidement possible et appelé les bourgmestres du littoral à les faire figurer en haut des listes de réserve. "Je demande à toute personne qui en a les moyens de vacciner les sauveteurs en priorité. Ils doivent pouvoir secourir les personnes qui en ont besoin en toute sécurité", a-t-il affirmé.