Les Diables rouges sont à Saint-Pétersbourg pour leur premier match de l’Euro

Axel Witsel, grièvement blessé lui au tendon d'Achille début janvier, poursuit sa course contre-la-montre pour revenir dans le parcours. Le deuxième match de la Belgique dans le groupe B de l'Euro est prévu le 17 juin à Copenhague, contre le Danemark. Les Diables termineront la première phase du tournoi continental contre la Finlande le 22 juin, de retour sur les bords de la Neva.

Kevin De Bruyne et Axel Witsel ne sont pas du voyage. Les deux joueurs poursuivent leur rééducation à Tubize. De Bruyne, victime de fractures du nez et de l'orbite gauche lors d'un choc en finale de la Ligue des Champions le 29 mai, avait finalement subi une petite intervention chirurgicale samedi dernier afin de consolider son orbite. Arrivé lundi avec le groupe après une semaine de repos, 'KDB' n'a pas encore reçu le feu vert du staff médical pour reprendre les entraînements collectifs.

Coup d’envoi samedi à 21h

" Nous avons eu des matches intéressants contre la Belgique et nous les avons évidemment analysés", a précisé Cherchesov. "Je ne vais pas vous dévoiler mes plans, mais nous avons bien travaillé à l'entraînement pour essayer de contrer les nombreuses qualités de la Belgique. C'est un nouveau match qui commence."

Après l'Italie et la Turquie ce vendredi soir en match d'ouverture, six autres nations feront leur entrée à l'Euro samedi. À 15h, le pays de Galles affrontera la Suisse à Bakou pour le 2e match du groupe A. Dans la foulée, le Danemark sera opposé à la Finlande à Copenhague (18h) pour le match d'ouverture du groupe B.