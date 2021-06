Meurtre d'une femme à Evere: le deuxième suspect en appel contre sa détention

L'homme qui a été interpellé vendredi dernier et est suspecté du meurtre d'une jeune mère de famille le 30 mai dernier sur la voie publique à Evere a fait appel de la décision de la chambre du conseil de prolonger sa détention provisoire. C’est ce qu’a annoncé ce vendredi son avocat, Me Eddy Cochez. L'homme de 26 ans nie toute implication dans les faits. Plusieurs éléments semblent pointer vers lui, comme la découverte d’un couteau et un pull ensanglanté, mais une enquête approfondie est nécessaire.