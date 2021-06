Retour des demandeurs d’asile déboutés : le projet de "droit de visite" ne passe pas

Le conseil des ministres restreint (kern) n'a pas pu s'accorder ce vendredi matin sur un avant-projet de loi "asile et migration" porté par le Secrétaire d'État démocrate-chrétien Sammy Mahdi. Ce dernier propose notamment une interdiction légale de la détention d'enfants expulsés, un test de dépistage au coronavirus obligatoire pour les personnes en séjour illégal et une loi moins rigide sur les permis de séjour. Le volet "droit de visite" de la police chez des sans-papiers a en effet été recalé par le PS, Ecolo et Groen.