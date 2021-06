À 400 sur une place, à 4 dans un café, ou à 50 dans un jardin : comment soutenir les Diables en toute sécurité

Depuis le mercredi 9 juin, le public est à nouveau le bienvenu lors des événements, ce qui est une bonne nouvelle pour les amateurs de foot qui veulent voir la Belgique marquer sur grand écran. Le Centre de crise invite toutefois les spectateurs à le faire avec sagesse. "Se réunir entre amis et en famille pour encourager les performances de la Belgique est une tradition pour beaucoup, et ça cela fait partie du jeu", déclare le porte-parole Yves Stevens. "C’est heureusement possible, même si nous devons prendre en compte un certain nombre de précautions. Le football doit être une fête et ne doit pas donner lieu à de nouvelles infections quelques jours plus tard."

Si vous vous rendez sur une place ou dans une salle dans les semaines à venir, vous devrez tenir compte des mesures suivantes :