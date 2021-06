Euro 2020 : un début en fanfare pour les Diables qui l’emportent haut la main contre la Russie

Thomas Meunier a doublé la mise à la 34e. Le défenseur de Dortmund était monté au jeu 7 minutes plus tôt en remplacement de Timothy Castagne, qui a dû quitter la pelouse à la suite d'un choc avec Daler Kuzyaev. Le joueur de Leicester va devoir se faire opérer, a expliqué Roberto Martinez à Sporza (VRT). "Il souffre d'une double fracture au visage. Son Euro est malheureusement terminé", a-t-il précisé.

On retrouvait Lukaku et Meunier à la signature du 3e but: le défenseur lançait l'attaquant à la 88e et le buteur de l'Inter plantait son 62e but en équipe nationale, prenant au passage la tête du classement des buteurs de l'Euro avec 2 buts.