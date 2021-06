La compagnie Air Antwerp, connue pour ses connexions entre Anvers et Londres, met fin à ses activités

Air Antwerp avait été fondée en 2019 par les Irlandais de CityJet et la compagnie néerlandaise KLM. Cette dernière était entre-temps devenue l'unique actionnaire.

Les premiers vols, assurés par un seul Fokker 50, entre l'aéroport de Deurne et celui de London City avaient été lancés en septembre de la même année. "Les six premiers mois se sont très bien déroulés, et jusqu'au début de la période corona, la compagnie aérienne était parfaitement en phase avec le plan d'affaires", a expliqué Yves Panneels. Mais lorsque la crise a éclaté dans toute son intensité en mars 2020, Air Antwerp a également dû cesser de voler. Les vols ont repris en septembre, mais la seconde vague a mis fin aux vols prévus quelques semaines plus tard. Aucune date de redémarrage n'avait non plus été fixée à ce jour.

"Les réserves financières de la jeune entreprise étaient de toute façon limitées", confie encore le porte-parole. "De gros investissements auraient été nécessaires pour se remettre sur les rails. Cependant, aucun acheteur n'a été trouvé." C'est pourquoi il a été décidé de dissoudre la société.