Le transfert de la dent de Lumumba en RDC reporté pour cause de troisième vague de Covid-19

"Cette décision est motivée par la troisième vague de la pandémie à Covid-19 caractérisée par la montée du taux de contamination avec le pic attendu dans la quatorzaine. Cette situation sanitaire impose des mesures restrictives drastiques", a précisé le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe, dans le compte rendu fait à la presse.

A Bruxelles, l'entourage de M. De Croo a confirmé ce report à l'agence Belga. "Le gouvernement congolais nous a informés vendredi soir de sa volonté de reporter la restitution en raison des conditions sanitaires. Cette demande du gouvernement congolais a été faite après consultation de la famille de M. Lumumba. La restitution sera reportée à un moment ultérieur, probablement au début de l'année prochaine. Cela nous permettra également de restituer la dépouille de Patrice Lumumba à la famille de la manière la plus appropriée et la plus digne possible", a-t-on indiqué de même source.