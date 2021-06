Les Red Lions battent l’Angleterre et s’offrent le bronze à l’Euro de hockey

Tom Boon avait ouvert la marque sur stroke à la 12e minute (1-0). L'Angleterre avait égalisé dès la reprise sur un penalty corner convertit par Sam Ward. Thomas Briels a doublé la mise à la 37e minute (2-1). Tom Boon jouait sur pc un nouveau but à 8 minutes du terme pour inscrire son 6e but du tournoi (3-1).

Sam Ward inscrivait dans la foulée, lui aussi, son deuxième but de la journée (2-1), mais n'empêchait plus les Belges d'ajouter une nouvelle médaille à son palmarès avec deux titres de vice-champions d'Europe (2013 et 2017), un titre européen donc en 2019, un titre mondial en 2018 et un titre de vice-champion olympique en 2016.

Les Red Lions sont qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe du Monde - dont ils sont détenteurs du trophée - en janvier 2023 en Inde et vont se concentrer désormais pleinement sur leur objectif majeur cette saison, les Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août. Les Pays-Bas seront d'ailleurs l'adversaire des Belges le 24 juillet à Tokyo pour le 1er match du tournoi olympique dans le groupe B.