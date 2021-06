Les Diables affectés par l’accident cardiaque d'Eriksen: "C’était un choc, des joueurs étaient en larmes"

L’entraîneur des Diables, Roberto Martinez, et Thomas Meunier, auteur d'un but et d'un assist contre la Russie (3-0) samedi pour l'entrée en lice de la Belgique à l'Euro 2020, ont abordé l'accident de Christian Eriksen, victime le même soir d'un problème cardiaque lors de Danemark - Finlande. L'international danois est proche de nombreux Diables Rouges, lui qui joue en club avec Romelu Lukaku à l'Inter, et qui a connu Toby Alderweireld, Thomas Vermaelen et Nacer Chadli à Tottenham..