Conseil des ministres flamands extraordinaire sur le rôle de l’OVAM dans la pollution au PFOS à Zwijndrecht

"Nous allons écouter ce que l'OVAM a à nous dire", tel était à peu près le credo de tous les ministres flamands lors de leur arrivée à la Fondation universitaire cet après-midi. C'est dans ce bâtiment qu'ils devaient recevoir les explications de l'OVAM, l'agence régiobnale chargée du traitement des déchets.

L'OVAM était-elle suffisamment consciente de la gravité de la pollution aux PFOS - de l'acide perfluorooctanesulfonique classé comme perturbateur endocrinien et polluant organique persistant- rejeté par l'usine 3M de Zwijndrecht ? Si non, pourquoi ? En effet le problème était déjà connu depuis 20 ans ? Et si oui, ces études et informations ont-elles été transmises de manière adéquate aux cabinets ministériels compétents ?

Ces questions devraient trouver une réponse aujourd'hui. "Mais il ne s'agit pas d'erreurs, nous voulons des informations", a déclaré la ministre de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA) à son arrivée.

Une autre question importante : que signifie tout ce dossier pour la fameuse liaison Oosterweel ? Il est fort probable qu'il n'y aura pas de réponse à cette question aujourd'hui, même si elle sera sans doute sur la table cet après-midi.

Le ministre Ben Weyts (N-VA) - qui, en tant qu'ancien ministre de la mobilité, avait le dossier de l'Oosterweel dans ses compétences - a clairement indiqué qu'il "partait du principe que la liaison de l'Oosterweel sera construite de toute façon". On ne sait pas encore combien de temps la réunion durera cet après-midi.